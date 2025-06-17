Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde 10 numara krizi

İtalyan devi Inter'de oynayan milli futbolcunu Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a olası transferi yurt dışında da ses getirdi.

Goal.com'da yer alan habere göre, Leroy Sane'nin Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyecek olmasının Çalhanoğlu'nu kızdırdığı ve sarı-kırmızılı ekibe transfer olması durumunda 10 numarayı almayı umduğu öne sürüldü.

31 yaşındaki futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notuyla paylaştığı gönderi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Serhat Akın "Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gitmek istiyor"

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı