Galatasaray'ın kapısından döndü. Yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'ın kapısından döndü. Yeni takımı belli oldu

Fransız ekibi Rennes forması giyen Guela Doue'nin Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Genç futbolcu Chelsea ile anlaştı.

Galatasaray’ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Guela Doue’nin yeni takımı belli oldu. Ünlü spor muhabiri Di Marzio’nun haberine göre, Chelsea, Doue’nin transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı.

Chelsea’nin, bu transfer için Rennes’e 7 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek. Doue, Chelsea’ye transfer olduktan sonra kiralık olarak Strasbourg’a gönderilecek.

Rennes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı, 4 asist yaptı.

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