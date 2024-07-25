Acun Ilıcalı çılgın Ferdi Kadıoğlu teklifini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı çılgın Ferdi Kadıoğlu teklifini açıkladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon Euro'luk teklif geldiğini, ancak bu rakamın kendilerini heyecanlandırmadığını belirtti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon Euro’luk bir teklif aldıklarını, ancak bu rakamın kendilerini heyecanlandırmadığını belirtti. En-Nesyri transferi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe oyuncularına olan yoğun ilgiyi vurguladı.

Ilıcalı, “En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki istersek tüm takımı satabiliriz. Ancak, başka etkenlerden dolayı şampiyonluğu etkilenmiş bir takımın oyuncularını göndermeli miyiz?” dedi.

Ferdi Kadıoğlu’nun değerinin 30 milyon Euro’nun üzerinde olduğunu ve ciddi teklifler aldıklarını belirten Ilıcalı, “Aklımızın almadığı bir teklif gelmediği sürece, oyuncumuzu satmayacağız. Düşünün, Ferdi’ye gelen 30 milyon Euro teklif bizim için normal ve bizi heyecanlandırmıyor,” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarak büyük bir istikrar gösteren Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda 3 gol 5 asist kaydetti.

A Milli Takım formasıyla da EURO 2024'te harika bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu, dünyanın önde gelen kulüplerini peşine takmış durumda.

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