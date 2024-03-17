Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de 30. haftaya lider giren Galatasaray, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.
Ligin ilk yarısında Rams Park'ta yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
KASIMPAŞA-GALATASARAY İLK 11'LER
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'i belirledi. Buruk'un savunmada yine Berkan'a görev vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Barış, Mertens, Kerem A., Icardi.
Kasımpaşa'nın ise şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:
Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Rochinha, Da Costa.