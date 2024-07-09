Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçları için yayın programı netleşti.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Galatasaray'ın hazırlık maçları D-Smart platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

D-Smart ve D-Smart Go uygulaması, sarı-kırmızılı takımın tüm hazırlık karşılaşmalarını ekranlara taşıyacak.

İşte o maçların yayın tarihleri...

11 Temmuz / 20.30 LASK-Galatasaray

15 Temmuz / 20.30 Fortuna Düsseldorf-Galatasaray

18 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Trencin

24 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Lecce

27 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Parma

PEKİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Maçların yayınlanacağı D Smart GO Mega paketin ücreti yıllık 299,99 TL'den satışa sunuluyor.

Üyeliği devam edenler ise ekstra olarak aylık 30 TL vererek maçları naklen izleyebilir.