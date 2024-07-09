Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray'ın sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçları için yayın programı netleşti.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Galatasaray'ın hazırlık maçları D-Smart platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

D-Smart ve D-Smart Go uygulaması, sarı-kırmızılı takımın tüm hazırlık karşılaşmalarını ekranlara taşıyacak.

İşte o maçların yayın tarihleri...

11 Temmuz / 20.30 LASK-Galatasaray

15 Temmuz / 20.30 Fortuna Düsseldorf-Galatasaray

18 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Trencin

24 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Lecce

27 Temmuz / 20.30 Galatasaray-Parma

PEKİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Maçların yayınlanacağı D Smart GO Mega paketin ücreti yıllık 299,99 TL'den satışa sunuluyor.

Üyeliği devam edenler ise ekstra olarak aylık 30 TL vererek maçları naklen izleyebilir.

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