Galatasaray'ın Osimhen transferi istifa getirdi

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray yaptığı Osimhen hamlesiyle Avrupa’nın gündemine oturdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yıldız golcünün transfer edilmesi büyük bir başarıyken Osimhen hamlesi İngiltere’de istifa getirdi.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin CEO’su Chris Jurasek 2023 yılından beri devam ettiği görevinden ayrıldığını duyurdu.

OSIMHEN'İ KAPTIRMASI BARDAĞI TAŞIRDI

Takımın geçen sezon ligi 6. Sırada bitirmesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Chris Jurasek Osimhen’i kaptırması bardağı taşıran son damla oldu. Chris Jurasek’in 80 milyon Euro teklif ettiği Osimhen’in 6 ay sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray’ın yolunu tutması taraftarlar ve basın tarafından skandal olarak nitelendirildi.

ABD’li futbol adamı gelen eleştirilere daha fazla dayanamayarak görevinden istifa etti.

PERFORMANSI

25 yaşındaki Nijeryalı forvet geçtiğimiz sezon Napoli’de çıktığı 32 maçta 17 gol 4 asist kaydetti. Victor Osimhen pek çok kişi tarafından aktif en iyi 5 forvet arasında gösteriliyor.