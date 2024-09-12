Galatasaray’ın peşinden koştuğu yıldızın kararı belli oldu

Galatasaray’ın transferin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna katmak istediği Zalewski’den haber geldi. Buna göre Roma forması giyen genç oyuncu takımda kalmaya karar verdi.

Gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, sarı kırmızılıların günlerdir peşinden koştuğu Polonyalı oyuncu kararını verdi. Zalewski, gelen teklifi reddetmeye karar verdi.

Galatasaray Polonyalı oyuncuya 2 milyon euro yıllık ücret teklif ederken Roma’ya ise bonservis olarak 12 milyon euro teklif etmişti.

Sarı kırmızılıların transferin bitmesine sayılı saatler kala aldığı haber sonrası hangi oyuncuya yöneleceği merak konusu oldu. Galatasaray’ın Polonyalı oyuncunun alternatifi olarak Mario Rui ve Fodé Ballo-Touré’ye yöneldiği belirtiliyor.