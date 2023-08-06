Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Olimpija Ljubljana 2. Eleme Turu'nda oynadığı Ludogorets maçı sonrası taraftarın sahaya girmesi nedeniyle UEFA tarafından cezaya çarptırıldı

BİR MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

UEFA Disiplin Kurulu bir sonraki maç geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı



GALATASARAY MAÇINDA UYGULANMAYACAK

Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.