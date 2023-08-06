Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza

Olimpija Ljubljana 2. Eleme Turu'nda oynanan Ludogorets maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından cezalandırıldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Olimpija Ljubljana 2. Eleme Turu'nda oynadığı Ludogorets maçı sonrası taraftarın sahaya girmesi nedeniyle UEFA tarafından cezaya çarptırıldı

BİR MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI
UEFA Disiplin Kurulu bir sonraki maç geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı

GALATASARAY MAÇINDA UYGULANMAYACAK
Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak Dünya
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı Spor
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı Teknoloji - Otomotiv
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı