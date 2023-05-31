Galatasaray’ın şampiyonluğu İtalya’nın gündemine oturdu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında, Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü Icardi (2), Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek, 23. şampiyonluğunu ulaştı. Galatasaray’ın eski Serie A yıldızlarının performansı ve şampiyonluk, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İşte İtalyan basınında Galatasaray:

La Gazzetta dello Sport: Icardi'nin iki golüyle şampiyon Galatasaray oldu.

Calcio Napoli: Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı.

SkySport: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Tuttomercato: Icardi'nin namında Galatasaray şampiyon. Karar maçında iki gol birden attı.

Il Mattino: Sadece Napoli şampiyon olmadı. Eski Napolili Mertens de şampiyonluk elde etti ve kendisi için bir ilki yaşadı.

Calcio Inpillole: Türkiye'de İtalyan festivali. Serie A'nın eski oyuncularıyla dolu Galatasaray dört yıl sonra şampiyon.

Tuttosport: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray oldu. Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydiler.

Il Calcio Quotidiano: 'Made in Serie A' sayesinde Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu. Şimdi kutlama zamanı.

One Football: Türkiye'de İtalyan festivali. Aslan geri döndü: Galatasaray 23. şampiyonluğunu elde etti.

Eurosport Italia: Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızlar da sevinç yaşadı.

ViolaNews: İtalyanlar'ın Galatasaray'ı şampiyonluğu kutluyor. Fiorentina'dan giden Torreira da şampiyonluk yaşadı.

La Roma24: Zaniolo Galatasaray'da Süper Lig'i kazandı. Roma'dan uzaklarda ilk kupası.

Calciomercato: Icardi Türkiye'de başrolde. Yıldız forvet, hedeflerini yeniden başlatan olumlu bir sezon geçirdi.

Corriere dello Sport: Torreiralı, Zaniololu, Icardili, Mertensli kadrosuyla Galatasaray şampiyon oldu.

(Skorer)