Galatasaray’ın şampiyonluğu İtalya’nın gündemine oturdu

Dün akşam oynanan maç sonucunda Sarı-kırmızılı ekibin 23. Şampiyonluğuna ulaşması ve yıldız futbolcularının performansı çizme basınının yoğun ilgisini çekti.

Galatasaray’ın şampiyonluğu İtalya’nın gündemine oturdu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında, Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü Icardi (2), Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek, 23. şampiyonluğunu ulaştı. Galatasaray’ın eski Serie A yıldızlarının performansı ve şampiyonluk, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İşte İtalyan basınında Galatasaray:

La Gazzetta dello Sport: Icardi'nin iki golüyle şampiyon Galatasaray oldu.

Calcio Napoli: Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı.

SkySport: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Tuttomercato: Icardi'nin namında Galatasaray şampiyon. Karar maçında iki gol birden attı.

Il Mattino: Sadece Napoli şampiyon olmadı. Eski Napolili Mertens de şampiyonluk elde etti ve kendisi için bir ilki yaşadı.

Calcio Inpillole: Türkiye'de İtalyan festivali. Serie A'nın eski oyuncularıyla dolu Galatasaray dört yıl sonra şampiyon.

Tuttosport: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray oldu. Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydiler.

Il Calcio Quotidiano: 'Made in Serie A' sayesinde Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu. Şimdi kutlama zamanı.

One Football: Türkiye'de İtalyan festivali. Aslan geri döndü: Galatasaray 23. şampiyonluğunu elde etti.

Eurosport Italia: Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızlar da sevinç yaşadı.

ViolaNews: İtalyanlar'ın Galatasaray'ı şampiyonluğu kutluyor. Fiorentina'dan giden Torreira da şampiyonluk yaşadı.

La Roma24: Zaniolo Galatasaray'da Süper Lig'i kazandı. Roma'dan uzaklarda ilk kupası.

Calciomercato: Icardi Türkiye'de başrolde. Yıldız forvet, hedeflerini yeniden başlatan olumlu bir sezon geçirdi.

Corriere dello Sport: Torreiralı, Zaniololu, Icardili, Mertensli kadrosuyla Galatasaray şampiyon oldu.

(Skorer)

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