Galatasaray'ın şampiyonluk romanındaki başrolü açıkladı

Uzun bir "şampiyonluk mücadelesi" romanıydı bu.

Aylarca sürdü yazması.

Kahramanları bazen hüzün, bazen dram, bazen gerilim ama en çok da sevinç vardı.

Bu roman Galatasaray'ın mutluluğuyla son buldu.

Romanlar korkmayan insanlar tarafından yazılır.

Korkmayan kahraman Galatasaray'dı.

Efsane spor yazarı Fenerbahçeli İslam Çupi'nin 1987 yılında Galatasaray'ın şampiyonluğu için yazdıkları sanki bugünü de anlatıyordu.

İslam abi 37 yıl önce şöyle yazmıştı.

"Galatasaray, şampiyonluğu teslim etmeyecekti.

O muhteşem taraftarı ile etmeyecekti.

Yönetimi, teknik adamı ve futbolcularında gün be gün büyüyen ve kemikleşen inadı ile kaybetmeyecekti. Yüzülmüş ve kuyruğuna gelinmiş bir şampiyonluk derisi elbette ki Galatasaray'ın elinde kalacaktı."

Öyle oldu.

Galatasaray bir sezon boyu yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk derisini Konya'da bırakmadı.

Maçı kazandı, postu üstüne giydi ve "şampiyon benim" diye haykırdı.

Fransız komutan Napolyon, Zafer bir irade göstergesidir" demişti.

O iradeyi Galatasaray koydu.

Beklenen de buydu.

Aksi sürpriz olurdu.

Fenerbahçe en az kendileri kadar mücadele etse de, geçen hafta 10 kişi ile rakibini yense de sonunda ipi göğüsleyen Galatasaray oldu.

Hakkıdır.

En çok kazanan takım.

En az gol yiyen takım.

Peşpeşe galibiyetler.

Muhteşem goller.

Rakip kale direklerinden dönen 29 şut.

Ve Galatasaray rekorları altüst eden, gol kralını içinden çıkaran takım.

O gol kralı İcardi ki, romanın baş kahramanıydı.

Son sayfada, yani bu gece Konya'da muhteşem bir final yaptı.

İki golle Galatasaray'ı hedefine ulaştırırken, gol sayısını da 25'e çıkardı.

İcardi'yle gelen zaferde Berkan Kutlu'nun golü cilaydı.

Konyaspor Andreasen ile bir gol bulsa da, Galatasaray isteğini almıştı.

Peki bu romanın yazarı kim?

Elbette Okan Buruk.

Romalılar şöyle derdi.

"Verba volant, scripta manent!"

Türkçesi; Söz uçar, yazı kalır.

Okan Buruk, hafta hafta satır satır yazdı şampiyonluk romanını.

Başta İcardi olmak üzere, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Muslera ve diğerleri gibi kahramanlar yarattı.

Bu roman artık raflarda.

Günlerce okunacağa benziyor.

Satış rekorları kırmaya aday.

Kutlamak gerek.