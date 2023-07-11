Galatasaray'ın teklifine Sadio Mane'den flaş cevap

Editör: Fatma Demirkaya

Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Sadio Mane, geçen sezon Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Ancak Mane, Bayern Münih'te sıkıntılı bir dönem geçirdi.

Mane, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçının ardından takım arkadaşı Leroy Sane ile kavga etmiş ve kısa süre kadro dışı kalmıştı.

2025 yılına kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.

SporX'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sadio Mane ile bir görüşme yaptı.

Senegalli futbolcu ise kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi ve sarı-kırmızılı takıma teşekkür etti.