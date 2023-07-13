Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'nun sır dolu çocukluğu ortaya çıktı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Asıl adı Jose Angel Esmoris Tasende.

Ama takma ismi Angelino'yu kullanıyor.

4 Ocak 1997'de İspanya'nın kuzeybatısında Galiçya bölgesinin Coristanco beldesinde doğdu.

Annesi Soneira Tasende Anon'du.

Babası bilinmiyor.

İki kardeştiler, Dino ve kendisi.

Babasız büyüdüler.

İkisinin de futbola büyük merakı vardı.

Sokakta başladılar futbola.

Abi Angelino ile kardeşi Dani mahallede müthiş bir ikili oluşturarak, akranlarını yendiler.

Anne Soneira Tasende Anon, iki oğlunun aç kalmaması için çok çalıştı ve onlara iyi bir hayat sundu.

Angelino 4. yaş gününü kutladığında, annesi onu Luis Calvo Sanz Futbol Akademisi'ne kaydettirdi. Orada, futbolun temel taktikleri öğrendi.

Altı yıl boyunca akademide futbol oynadı.

2007 yılında 10 yaşına geldiğinde Deportivo La Coruna'nun altyapısındaydı.

Burada kanatlardaki hızı ve tekniğiyle göz doldurdu.

Yaşı ilerledikçe doğuştan gelen futbol hünerini ortaya çıkmaya başladı.

Artık birçok kulübün gözü üstündeydi.

2012'de, yani 15 yaşındayken Manchester City ile sözleşme imzaladı.

Pek çok futbolsever Angelino'nun Lampard ile birlikte oynadığını bilmez.

O yıllarda geleceğin çocuğu deniliyordu kendisine.

Ve geleceğin çocuğu Haziran 2018'de, PSV Eindhoven ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

İlk yılında sezonun en iyi yeteneği seçildi.

Savunma ve hücumdaki büyük başarısı nedeniyle Pep Guardiola'nın isteğiye 2019'da Man City'ye geri döndü.

Ama kadronun zenginliğinden Leipzig'e kiralık gönderildi.

2020'de en iyi hücum savunucusu olarak adlandırdı.

Sonra Hoffemhain, tekrar Leipzig, şimdi de Galatasaray.

Sürati, tekniği ve futbol aklıyla tanınan Angelino'nun 329 maçta 23 golü, 76 asisti var.

En önemli özelliği, sıkıntılı anlarda bir coşku atmosferi yaratarak takım arkadaşlarına moral vermesi.

Sade bir hayatı seven ve asla bunalımdan hoşlanmayan İspanyol futbolcu hep güler yüzü ve esprileri ile tanınıyor.

Galatasaray'ın mutluluk hormonu olursa şaşırmamak gerek.

Futbol dışında da düzgün bir hayat sürüyor.

Kız Arkadaşı Rocio Galinda ile mutlu bir ilişkisi var ve bir erkek çocuğu sahibiler.

İspanyol futbolcunun dövme merakı da var.

Bedeninin çok yerinde farklı dövmeleri bulunuyor.

Sağ omuzundaki aslan dövmesi dikkat çekici.

Belli ki, bu dövmeyi Galatasaraylı taraftarlar çok beğenecek.