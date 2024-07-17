Galatasaraylı futbolcu eşyalarını toplayıp kampı terk etti

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Galatasaraylı futbolcu eşyalarını toplayıp kampı terk etti

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, genç oyuncu Baran Aksaka ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Okan Buruk, 21 yaşındaki Baran Aksaka'nın gelişimini sürdürebilmesi ve ilerleyen dönemlerde A Takım'da forma giyebilmesi için bu sezonu kiralık olarak başka bir takımda geçirmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişme üzerine Sarı Kırmızılı oyuncunun eşyalarını toplayarak kampı terk ettiği öğrenildi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve daha önce Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Baran Aksaka'nın yeni adresi de belli oldu.

Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından Bulgar ekibi FK Arda ile bir yıllık anlaşma imzalayan Baran Aksaka'nın sözleşmesinde opsiyonlu satın alma bedelinin olmadığı öğrenildi.

Süper Lig'de henüz Galatasaray formasıyla maça çıkamayan Baran Aksaka, U19 takımında 70 maçta 14 gol ve 8 asistle mücadele etti.

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