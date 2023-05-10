Galaxy A24’ün Türkiye satış fiyatı sızdı

Samsung Galaxy A24 model akıllı telefonun Türkiye’deki fiyatı belli oldu.

Galaxy A24’ün Türkiye satış fiyatı sızdı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung Galaxy A24, 6.5 inç boyutunda Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu bildirildi.

1080 x 2340 (FHD+) çözünürlüğündeki bu ekran; 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık ve 396 ppi sunuyor. Ayrıca ön gövdenin yüzde 82.4’ünü kaplıyor.

Bunlardan altı tanesi 2.0 GHz hızında Cortex-A55 iken, diğer ikisi ise 2.2 GHz hızında Cortex-A76. Telefonun 6 GB / 8 GB RAM şeklinde iki seçeneği mevcut. Her iki versiyonda da 128 GB dahili depolama bulunuyor.

Samsung Galaxy A24‘ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonu Türkiye’de 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti Ekonomi
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi Spor
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!.. Güncel
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!..
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu Magazin
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı Dünya
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı Ekonomi
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması