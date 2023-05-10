Galaxy A24’ün Türkiye satış fiyatı sızdı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung Galaxy A24, 6.5 inç boyutunda Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu bildirildi.

1080 x 2340 (FHD+) çözünürlüğündeki bu ekran; 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık ve 396 ppi sunuyor. Ayrıca ön gövdenin yüzde 82.4’ünü kaplıyor.

Bunlardan altı tanesi 2.0 GHz hızında Cortex-A55 iken, diğer ikisi ise 2.2 GHz hızında Cortex-A76. Telefonun 6 GB / 8 GB RAM şeklinde iki seçeneği mevcut. Her iki versiyonda da 128 GB dahili depolama bulunuyor.

Samsung Galaxy A24‘ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonu Türkiye’de 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.