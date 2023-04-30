Galaxy Z Fold 5 özellikleri belli oldu

Galaxy Z Fold 5'in lansman öncesi özellikleri açıklandı. İşte detaylar...

Galaxy Z Fold 5 özellikleri belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Galaxy Z Fold 5‘in özellikleri sektörde sızıntılarıyla bilinen TheGalox tarafından paylaşıldı.

Akıllı telefon 7,6 inç AMOLED birincil ve ayrıca 6,2 inç AMOLED kapak ekranına sahip olacak. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefonda bir ekran altı selfie kamerası da mevcut olacak.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mevcut olacak. 4 nm mimariye sahip olacak yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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Akıllı telefonda 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 opsiyonları mevcut olacak.

50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ve 10 Megapiksel yardımcı sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Gorilla Glass Victus 2 ve IPX8 gibi özellikler de yer alacak.

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