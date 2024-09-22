Gallant ve Austin'den kritik görüşme

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Gallant ve Austin'in hafta sonu boyunca telefonda birkaç görüşme yaptığını duyurdu.

Açıklama, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde iç bölgelere düzenlediği roket saldırısı, İsrail ordusunun da Lübnan'a hava saldırılarının ardından geldi.

Gallant, ABD'li mevkidaşını kuzeydeki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in, Hizbullah'ın önde gelen askeri lideri İbrahim Akil ve diğer liderlik kadrosunu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürmesi hakkında bilgilendirdi.

Ürdün’den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı

İsrail'in kuzey sınırındaki savunma hazırlıkları ve Hizbullah'a yönelik saldırılarını aktaran Gallant, ABD Savunma Bakanı'na "İsrail'in kuzeydeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlama amacını" vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı'nın ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve "buradaki İsrailli esirlerin geri getirilmesine olan bağlılığını" Austin'e aktardığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı'nın çatışmaları şiddetlenerek devam ediyor.

Lübnan'dan gece boyunca atılan 115 kadar roketten biri Hayfa yakınlarında bir bölgeye isabet etti, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısına devam ediyor!

İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere hava saldırısında ise bir kişi yaşamını yitirdi bir kişi yaralandı.