İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısına devam ediyor!

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Lübnan içinde özellikle güney ve güneydoğudaki Beka Vadisi bölgesinde farklı noktalarda güçlü patlamalar yaşandığı bildirildi, sosyal medyada siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in güneydeki Cezzin, Sur, Bint Cibeyl, Marcaiyun ve Beka Vadisi'nde farklı noktalara onlarca bomba attığını aktardı.

Öte yandan, Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde saldırı alarmları çaldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden füzeler ateşlendi, önleyici füzelerin gelen mühimmatları imha etmesi nedeniyle patlama sesleri geldi.

AA muhabiri, Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Shimona kenti yakınlarında açık alana füze düşmesi nedeniyle dumanlar yükseldiğini kaydetti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'dan yaklaşık 25 kadar roket atıldı. İsrail polisi, Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Safed yakınlarında bir roket isabeti nedeniyle buraya çıkan yollar kapatıldı.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin direnişiyle dayanışma ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Zarit, Ramot Naftali ve Biriyya'daki askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

180 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gün boyunca Lübnan’dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roketin tespit edildiği, Lübnan’ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun da vurulduğu açıklandı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye tırmandı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında hareketin önde gelen askeri lideri İbrahim Akil'in yanı sıra 15 üst düzey mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu..

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de akşam saatlerinde sirenler çaldı.

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarının hedef alındığı saldırılarda, güneyde yer alan Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani bölgesi, El-Luveyze, Melih, Barti, Kefer Melki, Bel er-Reyhan kasabalarının etekleri ile İzze ve Deyr ez-Zehrani kasabaları arasındaki ormanlık alan ve Et-Tuffah bölgesinde yer alan Basalya beldesi gibi birçok nokta hedef alındı.