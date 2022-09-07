Nesli tükenen 4 kaplumbağadan sonra soruşturma açıldı

Ekvadorlu yetkililer dört Galápagos kaplumbağasının ölümü üzerine yeni bir soruşturma başlattı.

Eyalet Başsavcılığı tarafından gönderilen bir tweet'e göre çevreye ve vahşi hayata karşı işlenen suçlarda uzmanlaşmış özel bir birim, Galápagos Ulusal Parkı'nın sulak alan kompleksinde bulunan dört dev kaplumbağanın "avlanıp katledildiği" iddiasıyla ilgili bir ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Galápagos Conservancy yaptığı açıklamada, Ekvador Eyalet Başsavcısı'nın dev kaplumbağaların etleri için avlanmış olabileceğini iddia etti.

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haber, Galápagos Ulusal Parkı'ndaki Sierra Negra Yanardağı'nın uzak bir bölgesinde 15 katledilmiş Chelonoidis guntheri kaplumbağasının kalıntılarının bulunmasının üzerinden bir yıl geçmeden geldi. Bir kez daha, bu dev kaplumbağaların etleri veya kabukları için öldürülmüş olduklarından şüphelenildi.