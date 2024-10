Game of Thrones yıldızı Lara Croft rolüne hazırlanıyor

Amazon, sevilen oyun serisi Tomb Raider’ın televizyon uyarlaması için çalışmalara hız kazandırıyor. Deadline’a göre Game of Thrones dizisiyle tanınan Sophie Turner ve Murder on the Orient Express’te rol alan Lucy Boynton, Lara Croft karakteri için ekran testi yapacak. Ayrıca, Emma Corrin ve Mackenzie Davis gibi isimler de potansiyel adaylar arasında gösteriliyor.

Fleabag dizisinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılan senaryo, Amazon tarafından bu yılın başında sipariş edildi. Turner, Game of Thrones’daki Sansa Stark rolüyle ün kazanmış ve ardından X-Men serisinde Jean Grey’i canlandırmıştı. Boynton ise Bohemian Rhapsody ve The Politician gibi projelerde yer aldı.

Tomb Raider, 2000’li yıllarda Angelina Jolie, 2018'de ise Alicia Vikander’ın canlandırdığı sinema filmleriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Yeni dizinin, önceki filmlerle bağlantılı olmayacağı, Crystal Dynamics tarafından geliştirilen devam oyunları ile de örtüşmeyeceği belirtiliyor.

