Game of Thrones'ın yıldızı Sophie Turner resmen boşandı: 1 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu

Game of Thrones'da Sansa karakterine hayat veren Sophie Turner resmen boşandı.

Çift, 2019'da Las Vegas'ta evlenmişti. Sophie Turner ve Joe Jonas’ın boşanma süreci, oldukça dikkat çeken ve bir yıl süren bir hukuk savaşıyla gündeme geldi.

Çiftin dört yıllık evliliği, 2023 yılında Joe Jonas’ın boşanma davası açmıştı. Yaklaşık bir yıllık hukuk mücadelesinin ardından boşanma süreci tamamlandı.

Turner, boşanma sürecinde Jonas'ı çocuklarının pasaportlarını alıkoyarak onların İngiltere'ye gitmesini engellemekle suçladı. Bu iddialar üzerine hukuki süreç daha da gerginleşti ve çocukların velayeti ana tartışma konusu oldu.

TMZ'nin haberine göre, çiftin boşanma anlaşması gizli tutuluyor, ancak çiftin iki kızı, Willa ve Delphine'in hem ABD'de hem de İngiltere'de zaman geçirecekleri bir ortak velayet düzenlemesi üzerinde uzlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Sophie Turner, İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile romantik bir ilişkiye başlarken, Joe Jonas, önce Stormi Bree ile bir ilişki yaşamış, ardından Lübnanlı oyuncu Laila Abdallah ile birlikte olmaya başlamıştı. Bu boşanma süreci, hem kişisel dramaları hem de çocukları üzerindeki etkileriyle uzun süre medyanın gündeminde yer almıştı.