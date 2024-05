Game of Thrones'un yıldızı kansere yenik düştü

Ian Gelder'in partneri Ben Daniels, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gelder’in ölümünü doğruladı.

Daniels, "Sevgili kocam ve hayat arkadaşım Ian Gelder'in vefatını duyurmak üzere bu gönderiyi büyük bir üzüntü ve hüzünle bırakıyorum. Ian'a Aralık ayında safra kanalı kanseri teşhisi kondu ve dün vefat etti. Bakıcısı olmak için bütün işleri bırakmıştım ama hiçbirimiz bu kadar hızlı olacağını bilmiyorduk. O benim mutlak dayanağımdı ve 30 yıldan fazla süredir partnerdik. O en nazik, en cömert ruhlu ve sevgi dolu insandı. Dürüst olmak gerekirse o yanımda olmadan ne yapacağımı bilmiyorum. Korkunç hastalığı ile cesaretle, kendine acımadan başa çıktı. Bu fotoğraf onu hastaneden çıkardıktan sonra Noel zamanında çekildi ve orada en kötü üç haftayı geçirmesine rağmen hala onun neşesini ve sevgisinin parladığını görebilirsiniz. İyi dinlen benim tatlı Chianni'm." sözleriyle Gelder’e veda etti.

Gelder, HBO dizisi “Game of Thrones”ta Kevan Lannister karakterini canlandırdı. Aralarında "Doctor Who", "Snatch", "Fifteen-Love", "Casualty", "Father Brown", "The Bill", "Edward the King", "I think You'm Gone" gibi çok sayıda televizyon dizisinde yer aldı.

Gelder deneyimli bir tiyatro oyuncusuydu ve kariyeri boyunca "The Crucible", "The Taming of the Shrew" ve "The Front Page" gibi birçok klasik yapımda rol aldı.