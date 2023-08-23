Gamescom 2023: Dünyanın en büyük video oyun fuarı Köln’de başladı

63 ülkeden bin 220 şirket katılıyor

İHA'nın haberine göre; Beş gün sürecek olan fuara, 63 farklı ülkeden bin 220 şirket katılırken, Türkiye’den ise 24 firma yer aldı. Ziyaretçiler, henüz piyasaya çıkmamış oyunları oynamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Fuarda, yeni oyunların tanıtımlarının yanı sıra, seminerler ve toplantılar da düzenleniyor.

Cosplay köyü, Indie ve Retro alanları ilgi çekiyor

Gamescom’da bu yıl ayrıca bir Cosplay köyü oluşturularak, yapılan yarışmalarda ödüller verilecek. Fuarda oluşturulan Indie ve Retro alanlarında ise oyunlar kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Fuarın 230 bin metrekarelik alanında birçok etkinlik de gerçekleştiriliyor.

Türkiye oyun sektöründe ilk beşte

Gamescom’a Türkiye’den katılan Joker Games kurucu ortağı ve CEO’su Özberk Özdemir, Türkiye’nin oyun sektöründeki potansiyelini anlattı. Özdemir, “Türkiye’nin sektör hacmi 2023’te 5, 2024’te 10, 2025’te 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Binden fazla oyun stüdyomuz var. Türkiye’de 40 milyondan fazla oyuncu nüfusa sahibiz. Ekonomimize 2 milyar dolarlık bir katkısı var bu endüstrinin” dedi.

Özdemir, devletin oyun stüdyolarını destekleyici teşviklerinin olduğunu da belirtti. “Zaten burada Türkiye’yi temsil eden şirketlerin stantlarını görüyorsunuz. Ticaret Bakanlığımızın desteği var. Tabi bu destekler ve teşvikler artarsa daha fazla oyun stüdyosunun açılacağını ve yetişmiş insan kaynağı ile birlikte daha büyük işlere imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Expo HİS Genel Müdürü Kenan Onak ise Gamescom fuarına Türkiye’den 24 firmanın katıldığını söyledi. Onak, “Geçen sene bu sayı 11 idi yaklaşık yüzde 120’lik bir büyüme söz konusu. Türkiye bu sene Almanya oyun sektöründe çıkarma yaptı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Onak, “Türkiye oyun sektöründe şu anda dünyada ilk beşte. Oyun sektörü giderek büyüyor. Türkiye’nin en büyük markalarının yüz yılda ulaştığı parasal hacme, oyun firmaları 2020 yılında çok kolaylıkla ulaştı. Bunlar bugün Türkiye’nin en değerli markasından daha büyük paraya satıldı” dedi.

Onak, “Biz HİS fuarcılık hizmetleri olarak oyun fuarlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. ABD’de, Almanya’da önümüzdeki aylarda Singapur’da da bir oyun fuarı düzenleyeceğiz. Devletimizin, Ticaret Bakanlığımızın sektöre desteği çok ciddi. Yüzde 80’e varan destekler söz konusu. Firmalar da yurtdışında fuara katılarak Türkiye’nin ihracatının artmasında inanılmaz katkıda bulunuyorlar.” dedi.

Gamescom dijital oyun fuarı 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek.