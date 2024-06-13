Gardaş Azerbaycan’dan tarihi karar! Resmen yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gardaş Azerbaycan’dan tarihi karar! Resmen yasaklandı

Dünya genelinde tartışılan akraba evlilikleri konusunda kardeş Azerbaycan’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Azerbaycan, akraba evliliklerine yönelik önemli bir karar alarak, bu tür evlilikleri yasaklayan bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu yeni yasa, kan bağı bulunan hala, dayı, amca ve teyze çocukları arasındaki evliliklere yasal bir engel getiriyor.

Araştırmalar, akraba evliliklerinden doğan çocukların sağlık sorunlarıyla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Genetik bağışıklık sistemi yetersizliği, halk arasında “balon çocuk” hastalığı olarak bilinen ve özellikle bebeklerde ciddi sağlık riskleri ve tedavi edilemeyen enfeksiyonlara neden olan durumların başlıca sebebi olarak akraba evlilikleri gösteriliyor.

Uzmanlar, akraba evlilikleri sonucu dünyaya gelen çocukların, nadir hastalıklara daha sık rastlandığını da ifade ediyorlar.

HALA, DAYI, TEYZE VE AMCA ÇOCUKLARINA YASAK

Azerbaycan, dünya gündeminde yer alan bu konuda önemli bir adım atarak, akraba evliliklerini yasaklayan bir düzenlemeyi uygulamaya koydu.

Yasak kapsamında, aynı dededen gelme hala, dayı, teyze ve amca çocuklarının evlilikleri artık mümkün olmayacak.

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