Gascón’un Oscar hayali skandala takıldı: Eski paylaşımları başını yaktı

İspanyol oyuncu Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" filmindeki performansıyla Oscar kazanma ihtimali olan ilk trans kadın olarak dikkat çekiyordu. Ancak son günlerde ortaya çıkan eski sosyal medya paylaşımları, hem kendisini hem de 13 dalda aday gösterilen filmi büyük bir tartışmanın içine soktu. Skandal niteliğindeki paylaşımlarında ırkçı, İslam karşıtı ve sektördeki diğer isimlere yönelik sert ifadeler yer aldığı öne sürülüyor.

SELENA GOMEZ'E YÖNELİK AĞIR SÖZLER

Latin Times’a göre, Gascón’un eski tweetlerinden biri, ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’e yönelik sert ifadeler içeriyor. Gomez için "zengin bir fare, her fırsatta fakir bir mazlum rolü oynuyor" sözlerini kullandığı iddia edilen paylaşımda, eski sevgilisi Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin’e yönelik de imalı ifadeler yer alıyor.

Bu paylaşımların, Gascón’un "Emilia Pérez" kadrosuna dahil olmasından sonra yapıldığı öne sürülüyor. Dolayısıyla oyuncunun, Gomez ile aynı projede yer alacağını bilmesine rağmen bu mesajları paylaştığı iddia ediliyor.

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"BU TWEETLER BANA AİT DEĞİL"

Karla Sofía Gascón, CNN en Español’a verdiği röportajda iddiaları kesin bir dille reddetti. Söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını ve Gomez’e de bu konuda bilgi verdiğini belirtti. "Bu paylaşımlar bana ait değil. Ben asla rol arkadaşlarım hakkında böyle şeyler söylemem" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, skandalın tam Oscar oylama sürecinde patlak vermesine dikkat çekerek, bunun kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik planlı bir hareket olduğunu iddia etti. "Bunu kimlerin ortaya çıkardığını merak ediyorum. İnsanlar, benim hakkımda olumsuz şeyler bulabilmek için özellikle eski paylaşımlarımı tarıyor" dedi.

GEORGE FLOYD VE İSLAM KARŞITI PAYLAŞIMLAR

Gascón’un eski paylaşımlarında yalnızca Hollywood yıldızları değil, toplumsal olaylar da hedef alınıyor. 2020 yılında ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd hakkında "uyuşturucu bağımlısı bir dolandırıcı" ifadesini kullandığı öne sürülüyor.

Bununla birlikte, 2016 yılında yaptığı başka bir paylaşımda İslam’ı "insanlık için bir enfeksiyon kaynağı" olarak tanımladığı ve 2021 Oscar törenini eleştirerek, "Afro-Koreli bir festival mi izliyorum, Black Lives Matter eylemi mi, yoksa feminist bir protesto mu?" şeklinde tepki gösterdiği iddia ediliyor.

ZOE SALDAÑA: "GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM"

Gascón’un "Emilia Pérez" filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldaña da olayla ilgili konuştu. Londra’daki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beni gerçekten üzen bir durum. Her türlü ayrımcı söyleme karşıyım" ifadelerini kullandı.

Bu skandalın ardından Gascón, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Oscar yarışındaki şansı da ciddi şekilde azaldı. Oyuncu, daha önce hayranlarından özür dilemiş olsa da, kamuoyunu ikna edebilmiş değil.

"KİMSEYE ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Gascón, CNN en Español’a yaptığı açıklamada, hiçbir zaman kasıtlı olarak kimseye zarar vermek istemediğini belirtti. "Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Evimde bir örümcek bulsam bile onu öldürmem, bir bardağa koyar ve dışarı bırakırım" diyerek, masumiyetini savundu.

Ancak sinema dünyasında birçok kişi, oyuncunun açıklamalarının yeterli olmadığı görüşünde. Özellikle, Oscar sürecinin en kritik döneminde ortaya çıkan bu iddiaların, Gascón’un ödül yolculuğunu tamamen sona erdirebileceği konuşuluyor.