Gate.io Inscription ön satış platformu ile navigasyon hizmetleri başlattığını duyurdu

Blok zinciri yenilikçileri ve yatırımcıları için tasarlanan bu hizmet, hepsi bir arada bir yazım hizmeti deneyimi sağlamak için Web3 teknolojisinden yararlanıyor.

Inscription Ön Satış Platformu, Bitcoin NFT'leri, BRC-20 tokenleri ve Ethscriptions dahil olmak üzere çeşitli blok zinciri protokollerini destekleyen yazıt projelerini başlatmak ve bunlara abone olmak için bir kullanılabilecek platformdur. Inscription Launchpad başlangıçta Bitcoin ve Ethereum ekosistemine odaklanırken, Litecoin, Dogecoin ve Ton'a genişlemeyi planlıyor. Kullanıcılar, yazıtların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan basit bir süreçle projelere hiçbir ücret ödemeden abone olabiliyor.

Yeni Web 3 Ürünleriyle ekosisteme destek devam edecek

Gate.io tarafından yapılan açıklamada Bitcoin ekosistemini destekleyen ilk borsalardan biri olan Gate.io'nun, Bitcoin ekosistemine verdiği güçlü desteği Web3 ürünleriyle de devam ettireceği ifade edildi.

Inscription Ön Satış Platformu (Launchpad) kullanan proje geliştiricileri için: kapsamlı altyapı, düşük teknik bariyer, adil ve şeffaf kurallar, kaliteli teknik hizmet ve önemli rekabet avantajı sağlıyor. Öte yandan Inscription Ön Satış Platformu kullanıcılar için ise kolay abonelik süreci, aboneliklere sıfır maliyetle katılım, kullanıcı dostu abonelik kılavuzu ve adil dağıtım mekanizması gibi birçok özellik sunuyor.

Yazıt Navigasyonu (Inscription Navigation) ise Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve TON gibi halka açık blok zinciri ekosistemlerinde yazıtlar hakkında bilgi toplayan tek duraklı bir platformu olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların yazıt pazarındaki en son eğilimleri ve verileri kolayca anlamalarını sağlıyor. Platform kullanıcılara zengin grafikler ve eksiksiz bilgiler içeren navigasyon sayfası sunuyor. Kullanıcılar, yazıt sürümleri, yazıt basımı, blok zinciri kaşifleri ve gaz sorguları için ilgili protokollere hızlı bir şekilde erişebiliyor. Inscription Navigation, kullanıcıların araştırma süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlar ve karar verme verimliliğini artırmayı hedefliyor.