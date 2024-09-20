Gavin & Stacey'in çekimleri tamamlandı

Dizide Smithy karakterini canlandıran James Corden ve Nessa'yı canlandıran Ruth, BBC'nin popüler komedi dizisinin ortak yaratıcıları arasında yer alıyor.

Seyircilere "çok sabırlı" oldukları için minnettarlığını dile getiren Ruth, "Uzunca süre hiçbir şey görmediniz ama inanın sonu güzel olacak. Noel Günü'nde her şeyin ortaya çıkacağı gün hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Mükemmel bir final geliyor" dedi.

57 yaşındaki yıldız, "Barry'ye ve Trinity Street'e veda ediyoruz, bu yüzden bizi bir daha burada göremeyeceksini. Harika 17 yıl geçirdik, öyle böyle değil ama gerçekten harikaydı" dedi.

James Corden ise hayranlarına "Herkese çok teşekkür ederim, yakında görüşmek üzere" diye seslendi.

Yapımcılar, Mayıs ayında popüler komedi dizisinin final bölümüyle geri döneceğini duyurmuştu.