Gaz odasında idama onay

Kaynak: Haber Merkezi
Gaz odasında idama onay
ABD’nin Alabama Eyaleti’nde bir mahkumun idam cezası gaz odasında nitrojen gazıyla gerçekleştirilecek. Mahkum bu yöntemle idam edilen ilk ABD’li olacak.

58 yaşındaki idam mahkumu Kenneth Smith, Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletinde nitrojen gazı kullanılarak idam edilecek. Mahkum, nitrojen gazıyla idam edilen ilk Amerikalı olacak. Smith’in idamında kullanılacak olan bu yöntem, çeşitli tartışmalara neden oldu.

Smith ve avukatları, Alabama’nın mahkumdan bir ‘denek’ yaratmaya çalıştığı iddiasıyla daha önce ihtiyati tedbir talebinde bulunmuşlardı. Ancak mahkeme, bu yönteme izin verdi. Bu nedenle, Smith’in idamı azot hipoksisi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Smith, 2022’de zehirli iğneyle idam edilmesi planlanırken, yetkililerin iki damar yolunu uygun bir şekilde açamaması nedeniyle infaz gerçekleştirilememişti. Smith, bin dolar karşılığında kiralık katil olarak tutulmuş ve 1988’de papazın eşi 45 yaşındaki Elizabeth Sennet’i göğsünden sekiz kez ve boynunun her iki tarafından birer kez bıçaklayarak öldürmüştü.

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