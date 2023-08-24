Gaz sıkışması nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan gaz sıkışmasıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, gaz sıkışması nedir? Gaz sıkışması belirtileri nelerdir? Gaz sıkışması tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Gaz sıkışması nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan gaz sıkışmasıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan gaz sıkışması ilgili detaylar…

GAZ SIKIŞMASI NEDİR?

Gaz, sindirim sisteminin doğal işleyişi sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Ağız ya da anüsten gaz çıkışı ise oluşan fazla gazın dışarı atılmasını sağlayan normal bir olaydır. Sindirim sisteminde oluşan gazın dışarı atılamaması ve vücut içinde sıkışması, gaz sancısına neden olur. Gaz sıkışması genellikle beslenme düzeni ve tüketilen besinlere bağlı olarak oluşsa da bazı tıbbi rahatsızlıklar da sancıya yol açabilir.

‘Gaz sıkışması kaç gün sürer?’ sorusunun net bir cevabı yoktur. Gaz sancısının süresi, gaz sıkışmasına neden olan duruma göre değişkenlik gösterir. Sancı dakikalar içerisinde düzelebileceği gibi günlerce de devam edebilir. Uzun süre devam eden gaz sıkışması durumunda doktora başvurulması gerekir.

GAZ SIKIŞMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağızdan gaz çıkarma (geğirme)

-Alttan gaz çıkışı (yellenme)

-Karın krampları

-Karında şişkinlik hissi

-Karın ağrısı

-Karın üzerinde baskı varmış gibi hissetme

-Mide ekşimesi olarak sayılabilir.

GAZ SIKIŞMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sık sık ya da sürekli gaz sıkışması problemiyle karşılaşmak, yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürür. Kronik gaz sıkışması, altta yatan tıbbi bir rahatsızlığa bağlı olarak gelişebilir. Dolayısıyla bu tarz durumlarda tedavinin başarılı olabilmesi altta yatan hastalığın düzeltilmesine bağlıdır. Ancak çoğu gaz sıkışması durumu beslenme düzeni ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle oluşan gaz sancıları, birkaç günlük rutinin değiştirilmesiyle ciddi anlamda azaltılabilir.

Diyet: Lif oranı yüksek besinler aşırı gaz oluşumuna neden olabileceğinden gaz sancıları hafifletmek için lifli gıda tüketimi birkaç haftalığına kesilebilir. Gaz problemi ortadan kalktıktan sonra lifli gıdalar yavaş yavaş diyet listesine yeniden eklenebilir. Süt ve süt ürünleri tüketimini belirli bir süre için sınırlandırmak ya da laktozsuz süt ürünleri tercih etmek de gaz sıkışmasına iyi gelebilir. Tatlandırıcı kullanan ve gaz problemi yaşayan kişiler, farklı etken maddeyi içeren tatlandırıcılara geçiş yapabilir. Yağlı yemekler de sindirim sisteminden gaz çıkışını geciktirebilir. Bu nedenle kızartılmış ve yağlı besinlerden bir süre uzak durulmalıdır. Gazlı içeceklerin tüketimini kısıtlamak da yine gaz problemini hafifletebilir.

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