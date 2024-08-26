Gazcı trol haramı helal yaptı. "Alkolden alınan vergiler hocalara gitmiyor."

AKP'li provokatör Abdurrahman Uzun, sosyal medya hesabınan yaptığı bir açıklamayla yeniden gündem oldu. Uzun, alkolden alınan vergilerin nerelere harcandığına dair yaptığı iddialarla sosyal medyada tepki topladı. Açıklamasında, bu vergilerin kent meydanlarındaki umum, tuvaletlerin su ve temizlik ihtiyaçları, sokak köpeklerinin toplanarak barınaklarda bakılması ve cezaevlerinde bulunan mahkumların günlük ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti.

Uzun'un, bu vergilerin Diyanet'e ya da hocalara gitmediğini vurgulaması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, Uzun'un verdiği bilgilerin doğruluğunu sorgularken, açıklamanın içeriği hakkında tartışmalar yaşandı. Uzun'un adeta beyin yakan açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Abdurrahman Uzun, daha önce de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş ve birçok kez tartışma konusu olmuştu.