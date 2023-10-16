Gazeteci Arif Esen sonsuzluğa uğurlandı! Medyanın acı kaybı!

Medya Dünyası, tecrübeli bir üyesini daha kaybetmenin acısını yaşıyor.

GAZETECİ ARİF ESEN KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Denetim Kurulu Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi Arif Esen, önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde, muhabir, editör ve sayfa sekreteri olarak görev yapan ve çevresinde çok sevilen Esen’in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nden kaldırıldı.

Süper Haber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, Gazeteci Esen’in cenazesine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yönetim kurulu üyeleri, ÇOSB Bölge Müdürü Fatma Çiğdem Baykal, sanayiciler, iş insanları, gazeteciler ve Esen ailesinin yakınları katıldı.66 yaşındaki usta gazeteci Arif Esen Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, dualarla Gümüşyaka Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.

TGC MESAJ YAYINLADI, UYGAD BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Esen’in ölümü sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Önceki Denetim Kurulu Başkanımız, bu dönem Denetim Kurulu üyeliğimizi yapan Arif Esen'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne büyük emek veren Sevgili Arif Esen'i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi. Öte yandan, kısa adı UYGAD olan, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteci Derneği de, cenazeye katılarak Esen’in ailesi, yakınları ile arkadaşlarına başsağlığı diledi.

GAZETECİ ARİF ESEN KİMDİR?

Gazeteci Arif Esen,11957 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.

Gazeteciliğe öğrenimini sürdürürken 1979’da Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı.

2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Esen son olarak dergi yayıncılığı yapıyordu. Esen Türkiye Gazeteciler Derneği’nde, Denetim Kurulu Üyesiydi. Evli ve iki çocuk sahibiydi.