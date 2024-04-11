Gazeteci Cemal Bilge hayatını kaybetti

İstanbul’da gazeteciliğe adım atan ve 63 yaşında olan Cemal Bilge, uzun yıllar boyunca hem ulusal hem de yerel basında muhabirlik ve yöneticilik yaparak, ayrıca televizyon programlarına yapımcı olarak katkıda bulundu.

Şiir yazan ve müzikle de ilgilenen Bilge, sahne sanatçılarına danışmanlık yapmış ve ilk evliliğinden iki çocuk babasıydı. Bir dönem Çeşme ve Alaçatı’da yaşayan Bilge, son iki yıldır Bizim Anadolu Gazetesi ve Trakya Türk Tv’de meslek hayatını sürdürmekteydi, ancak iki ay önce işsiz kalmıştı.

Fethiye’de gazeteci dostu Muammer Yaşar’ın evinde konaklarken, sabahın erken saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Bilge, dün bayram mesajı yayınlamış ve bu sabah sosyal medya üzerinden neşeli bir fotoğrafını paylaşarak herkese günaydın demişti.

İşsizlik sürecinde olan Bilge, ani bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Yakın dostu Muammer Yaşar, Bilge’nin vefat haberini “Fethiye’de son iki aydır misafirimiz olan değerli gazeteci Cemal Bilge’yi kaybettik. Evimizde kalp krizi geçirerek Esnaf Hastanesi’nde hayatını kaybetti.” ifadeleriyle duyurdu.

Medya dünyası, Bilge’nin beklenmedik ölümü karşısında derin bir üzüntü içindeyken, sanat dünyası da şaşkınlık yaşadı. Sanatçı Mine Güneş, Bilge’nin ölümüne ilişkin “Cemal Bilge’yi, Cemal babamı kaybettim… Bodrum’da devam eden klip çekimlerimizi tamamlamayı planlıyorduk. Bana her zaman destek oldu, güç verdi. Babacan tavrı ve gazeteci kimliğiyle her zaman arkamda durdu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle aramızdan ayrıldı. O çok asil biriydi, şimdi bir melek oldu…” sözleriyle duyurdu.

Cemal Bilge’nin cenazesi, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Çatal Arık Mezarlığı’nda defnedilecek.