Gazeteci Deniz Yücel hakkında yakalama kararı verildi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlamalarıyla yargılan Die Welt gazetesi yazarı ve eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Gazeteci Deniz Yücel hakkında yakalama kararı verildi

Die Welt gazetesi yazarı ve eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in, gazetede farklı tarihlerde yayınlanan yazıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'darbeci' kelimesini kullanması nedeniyle 'devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

"BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ BU SEFER İSTİNABE İŞLEMLERİNİ KABUL EDECEKTİR"

Duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu aracılığıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstinabe ve Tebligat Bürosu’na gönderilmek üzere istinabe (bir davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınması) evrakı düzenlendiği kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “İstinabe evrakları gönderilsin. Daha önce bu şekilde müvekkilin istinabe ile ifade verdiği dosyaları mevcuttur. Berlin Büyükelçiliği bu sefer istinabe işlemlerini kabul edecektir” dedi.

DENİZ YÜCEL HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VERİLDİ

Mahkeme, sanık Deniz Yücel’in adresine ulaşılamadığı için savunmasının alınamadığını belirterek, savunmasının tespit edilebilmesi için yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanık Yücel hakkında yazılan istinabe evraklarının iade edildiğinin anlaşıldığını belirtilerek, yeniden istinabe evrakı düzenlenmesine yönelik talebin de reddine karar verildi.

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