Gazeteci Furkan Karabay tahliye ediliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay tahliye ediliyor
Tutuklu olan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tutukluğuna yapılan itiraz sonucunda tahliye ediliyor.

28 Aralık tarihinde Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk tutanaklarını haberleştirdiği için gözaltına alınan Gerçek Gündem gazetesi editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı çıktı.

Furkan Karabay 28 Aralık tarihinde tebligat almak üzere karakola gitmiş ve gittiği karakolda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

O geceyi karakolda geçiren Karabay, daha sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiş ve ardından tutuklanmıştı.

Karabay’ın tutuklanma gerekçesi ise Barış Saral’ın yargılandığı davada, dava tutanağını haberleştirmesiydi. Gazeteci Karabay bu haberin ardından “Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Karabay’ın avukatları tutuklanmasının ardından ikinci kez tutuklu olma haline itiraz etti.

Yapılan ikinci itiraz sonrası Karabay hakkında tahliye kararı çıktı.

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