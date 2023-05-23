Gazeteci İsmail Saymaz Özdağ – Kılıçdaroğlu görüşmelerindeki son durumu açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşmaya vardığı duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz Özdağ – Kılıçdaroğlu görüşmelerindeki son durumu açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı. Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşerek sunulan bir mutabakat metnini değerlendirmiş ve kararını bugün açıklaması bekleniyordu.

Ancak görüşmelerin henüz tamamlanmadığını duyurarak kararını yarına bırakmıştı. Özdağ'ın, 'mültecilerin hemen gönderilmesi' ve 'kayyum' gibi bazı taleplerine, Millet İttifakı'ndaki DEVA ve Gelecek Partisi tarafından itiraz edildiği iddia edilmişti.

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