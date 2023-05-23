İsmail Saymaz’dan flaş iddia: 7 maddede anlaştılar

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın anlaştığını öne sürdü.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun dün akşam görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi'nden iki ismin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını aktardı.

Saymaz’ın açıkladığı mutabakat metninde yer alan yedi madde şöyle sıralandı:

"1. Anayasanın ilk 4. maddesi değişmeyecek.

2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak.

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak.

4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek.

5. Terörle etkin mücadele yapılacak.

6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak.

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek."