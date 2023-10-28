Gazeteci küçük çocuk göğsünde Türk bayrağı ile: "Yazıyoooor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı yazıyor"

Balıkesir Sındırgı ilçesinde küçük bir çocuk, Cumhuriyet dönemindeki gazeteci küçük çocuklar gibi giyinerek sokakta gezdi:"Yazıyoooor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı yazıyor"

Gazeteci küçük çocuk göğsünde Türk bayrağı ile: "Yazıyoooor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı yazıyor"

Balıkesir Sındırgı ilçesinde küçük bir çocuk, Cumhuriyet dönemindeki gazeteci küçük çocuklar gibi giyinerek sokakta gezdi:
"Yazıyoooor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı yazıyor"

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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