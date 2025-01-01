Gazeteci Özlem Gürses ev hapsi kararına itiraz etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Özlem Gürses ev hapsi kararına itiraz etti

Gazeteci Özlem Gürses, yaşadığı ev hapsi ile ilgili, yayında takipçileri ile yaşadıklarını paylaştı. Gürses ev hapsine itiraz ettiklerini ama henüz yanıt alamadıklarını ifade etti.

Gazeteci Özlem Gürses YouTube yayınlarına ve SZC TV'deki programına devam ediyor. Hakkında ev hapsi cezası verilen Gürses, yayınında yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.

Özlem Gürses bir dönemdir devam ettirdiği Bana Baştan Anlat programı çekimlerine devam edemediğini söylerken planlanan çekimlerini yapamayacağını izleyicilerine anlattı.

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Yaşadığı durumdan sıkılmaya başladığını da ifade eden Özlem Gürses, avukatları aracılığı ile ev hapsi kararına itiraz ettiklerini de sözlerine ekledi.

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'BEN BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM'

Gürses konuşmasında, "Ben böyle bir suç işlemedim, tamamını reddediyorum. Ama diyelim bu suçu işlemiş olsam da bu suçun yatarı yok, yasada karşılığı yok buna rağmen ev hapsi verildi, süresiz olarak verildi" dedi.

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Ortada bir suç olmadığının altını çizen Gazeteci Özlem Gürses, olmayan suça hiç olmayacak bir cezayı yaşıyorum, şuanda ikinci haftaya girdim, itiraz dilekçesine yanıt alamadık" diyerek duygularını paylaştı.

'ÇOK SEVİMSİZ VE HAKIZ GÜNLER'

Her sabah evinden SZC TV ekranlarına bağlanarak canlı yayında programına devam eden Gürses, Türk televizyon tarihinde de bir ilke imza atmış oluyor.

Gürses, ayağındaki elektronik kelepçe ile kapının önüne dahi çıkamadığını ifade ederken, 'çok sevimsiz ve haksız günler" diyerek sözlerini tamamladı.

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