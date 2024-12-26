Özlem Gürses yayına neden tespihle çıktı? İzleyiciler görünce şaşırdı

Türkiye televizyon tarihinde ilk kez ev hapsindeyken televizyon programına canlı olarak devam eden Özlem Gürses, uzun zamandır devam ettirdiği YouTube yayınlarını da aynı zamanda sürdürüyor.

Gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen Gazeteci Özlem Gürses, internet üzerinden devam ettirdiği haber bültenlerini her gün yapıyor.

Gazeteci Özlem Gürses’ten ilk açıklama. Hakkında ev hapsi kararı verilmişti

Gazeteci Gürses son yayınında elinde beyaz bir tespihle çıkınca takipçilerini nedenini merak etti. Tespihin anlamını soranlara ise Gürses, duygusal bir açıklama yaptı.

Gürses, elindeki tespihin babasının olduğunu ve babasının bir tespih koleksiyonu olduğunu ve kendisini evde ziyarete gelen bir misafirine bunlardan birini armağan ettiğini kendisine de beyaz tespihi ayırdığını söyledi.

Çocukken babasının tespih ile fal baktığını takipçileri ile paylaşan Gürses, canlı yayında yıllar önce babasının yaptığı gibi tespihi atarak açık mı karmaşık mı yere düşeceğine baktı. Özlem Gürses evden yaptığı canlı yayında çocukluğa dair bir anıyı paylaşmış oldu.

Özlem Gürses’ten tarihi canlı yayın!