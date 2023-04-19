Son dakika... Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Dün sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ve ardından savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika... Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Gazeteci Serdar Akinan, dün sabah saatlerinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinden gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Akinan hakkındaki soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek’ suçlamaları yöneltilen Akinan’ın YouTube kanalındaki dokuz video da soruşturmaya dahil edildi.

Serdar Akinan'ın avukatı Serkan Günel, Akinan’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ve ardından savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kaldığını duyurdu.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesabınndan Akinan’la fotoğraf da paylaşan Günel, “Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!” ifadelerini kullandı.

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Akinan, bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut ile ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut’un iddialarını yorumlayarak dikkatleri üstüne çekmişti.

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