Flaş… Flaş… Muhammet Yakut videolarını açıklayan Serdar Akinan gözaltına alındı

Kendini 'gazeteci' olarak tanımlayan Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını bir video ile açıkladı. Akinan, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” paylaşımında bulundu.

Akinan, bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammet Yakut ile ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut’un iddialarını yorumlayarak dikkatleri çekmişti.

Yakut, uzun zamandır yaptığı yayınlarla AKP iktidarını zan altında bırakırken, Sedat Peker ile ilişkisi olduğu da iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yakut’un videolarında çarpıcı iddialarda bulundu. O iddialarından biri de Rabia Naz’ın katilini Müge Anlı’nın bildiğini ve üstünü kapattığıydı. Yakut’un bir diğer iddiası ise, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’ın kendisine Ruşen Ekşi aracılığıyla “Mübariz Mansimov’u bitirelim” mesajını ilettikleri oldu.

Yakut, Mansimov’u vurdurması karşılığında hem cezaevinde olmasına neden olan dosyanın kapatılacağını, hem de Yalıkavak Marina’nın “ÖTV’siz akaryakıt” işinin teklif edildiğini, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini belirtti.

Yakut, İstanbul Organize Suçlar Savcısı Ahmet Baban’la ilgili olarak ise Soylu’ya yakın olduğunu söylediği Aydın Mistaçoğlu ile bir alacak meselesinden çıkan sorun nedeniyle, kendi ailelerine bir operasyon yapılacağını iddia etti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Hakkında detaylı bir bilgi bulunmayan Muhammed Yakut’un Diyarbakırlı olduğu daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı ve Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu iddia ediliyor.

Yakut hakkındaki bir diğer iddia ise Sedat Peker’in yönlendirmesiyle hareket ettiği yönünde.