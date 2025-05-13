Gazeteci Yılmaz Özdil ateş püskürdü! Olayın aslını astarını tek tek anlattı

Sözcü Yazar Yılmaz Özdil bölücü terör örgütünün Lozan antlaşması ve 1924 anayasası hakkında yaptığı açıklamalara ateş püskürdü.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

Lozan konusunda 'Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebine aykırı' diyorsun, 'Vay şerefsiz sen terör mü istiyorsun, kan mı istiyorsun vampir' diyor. Lozan'ı savunmak niye vampirlik olsun. Böyle olunca diyorsun ki, söylenmeyen sakat bir şeyler var herhalde. Normalde ne yapılması lazım ikna edilmesi lazım. Diyoruz ki Lozan, 1924 anayasası, soykırım meselesine neden itiraz etmiyorsunuz. 'İtiraz edeceğiz' dense bitti. 'Yakışmıyor biz iyi niyetliyiz bu ne rezilliktir' dense tamam ama bu olmuyor. O zaman da güven konusu daha büyük bir problem oluyor. Herkesin Terörsüz Türkiye konusunda bir mutabakat var. Bunun dışında kimse bir şey isteyemez yani ama bugün Orhan Miroğlu açıklama yapmış mesela. Diyor ki 'Lozan konusunda mızmızlık edenler kandan beslenenler' diyor. Ya neden böyle bir şey olsun ya. Çok çok gerçekçi bir eleştiri yapıyor aslında ama sonunda getirip yani ne Lozan'ı yok mu sayacağız. Lozan'a sahip çıkıyoruz diye neden kan istiyor olalım.

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"BU AÇIKLAMA EMPERYALİZM TAŞERONLUĞUNUN İTİRAFIDIR"

Lozan ve 1924 anayasasına karşı biz silahlı mücadeleyi başlattık dediğine göre burada aslında bir itiraf var. Emperyalizm tarafından kurulmuş bir terör örgütü olduğunu itiraf ediyor. Biz aslında Türkiye'nin varlığına karşı mücadele başlattık diyor. Burada 1921 anayasasını işaret etti diyorlar. Bu tarihçilerin söyleyeceği bir şey oradan bir özerklik verildi ama 1924 ile iptal edildi gibi şeyler var. Bu aslında doğru değil. Bu 1987 sonrası uydurulmuş bir şey ama bunu tarihçilerin açıklaması daha doğru olur. Orada bahsedilen aslında İl Özel İdareleri ama bunu tarihçilerin açıklamasında fayda var.

"1924'ÜN SEVİLMEMESİNİN SEBEBİ LAİK OLMASI"

1921 anayasasının siyasal dinci politikacılar ve bölücü örgütün kabul edilmesinin nedeni 1921 anayasasında laiklik yok. 1924 anayasasını tanımıyorum demek şu anki anayasamıza aykırı. 1924 Anayasası kuruluş anayasamızdır. Lozan'a karşıysan Türkiye Cumhuriyeti varlığına karşısında demektir. Zaten aslında bakarsan bence hemen hükümetin çok çok sert bir kınama ve açıklaması olması gerekirdi. Çünkü Lozan zafer değildir demek başka bir şey Lozan'a karşı silahlı mücadele başlattık demek başka bir şey. Erdoğan'ın tartıştığı başka daha iyisi imzalanabilir miydi konusu tartışılabilir ama bu öyle demiyor. Bu diyor ki Lozan yüzünden biz bu örgütü kurduk diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı yüzünden biz silahlı mücadele yaptık diyor. Bu bile anayasaya aykırı.

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"EN AZ LOZAN KADAR TEPKİ VERMEK GEREKİYOR"

Soykırım meselesi ise bence onun üzerinde en az Lozan kadar durmak gerekiyor. Şöyle, bu bahsettiği hareket Kürt Hareketi diyor. Bizim sayemizde Kürtler tanındı diyor. Bugün AKP'nin CHP'nin tarih boyunca Kürt kökenli vekiller var. Bizim sayemizde demesi feci bir şey ama soykırım üzerinde durulması gereken bir şey. Bu soykırım lafı şu anda Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye'ye yönelik soykırım suçlaması var. Sözde soykırım dediğimiz Ermeni Diasporasının köpürttüğü mesele var. Dersim konusunda soykırım yapıldı iddiasıyla Lahey'e başvurulmuş durumda. Burada geçen kelime sadece bir kelimeden ibaret değil fiiliyatta bir hamle var. PKK'yı feshettik diyorlar mesela o davayı geri çekecekler mi?

"DERSİM SOYKIRIM ANITI BİREBİR YAHUDİ SOYKIRIM ANITIDIR"

Dersim'de soykırım yapıldı iddiasıyla bir anıt bile hazırladılar. Neredeyse Tunceli'ye koyacaklardı. Şu anda bizi izleyenler araştırabilirler Dersim Soykırım anıtı diye birebir Yahudi Soykırım anıtıdır. Berlin'deki Yahudi Soykırım anıtının kopyasını dersim soykırım anısı diye hazırladılar. Dedim ya Türkiye'ye yönelik iki suçlama var. AKP iktidarı 23 yıldır bunları ciddiye almadığı için soykırımı tanıyan ülke sayısı artıyor.

"CUMHURİYETİ SOYKIRIMCILIKLA SUÇLUYORLAR"

Dersim Soykırımı iddiasında bulunanlar diyorlar ki 'Ermeni Soykırımına dünya itiraz etmediği için bizim başımıza bu geldi' diyorlar. Yani iki soykırım iddiasını birbirine bağlıyorlar. Aslında ne yapmış oluyorsun. Ermeni Tehciri cumhuriyetle ilgili değil Osmanlı ile ilgili. Dersim Soykırımı dedikleri ise Cumhuriyette yaşandı. İkisini birbirine bağlayarak Cumhuriyeti soykırım suçlusu haline getiriyorsun. Dersim Soykırım anıtı denen anıt Yahudi soykırım anıtıyla birebirdir. Şu PKK'nın Lozan ve 1924 anayasası vurgusu TC varlığına savaş açtık demek. Soykırım ise sadece bugüne değil gelecek yıllarını bile ipotek altına alacak bir iftiradır. Bunlara cevap verilmemesi şu ana kadar yaşadıklarımızın en büyük skandalı.