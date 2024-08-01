Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk

Kaynak: ANKA
Gazetecilere saldırıya tepki: KUDAKA binasına siyah çelenk

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında haber görüşmesi için davet edilen Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı, meslektaşları tarafından KUDAKA binası önüne siyah çelenk bırakılarak ve alkışlarla protesto edildi.

Erzurum merkezli bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesi'nden Sevda Güneş İncesu ve Cihat İncesu, KUDAKA'da gerçekleştirilen toplantıda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Bu olay, kentte büyük yankı uyandırarak tepkilere neden oldu. Dayanışma göstermek amacıyla bir araya gelen gazeteciler, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandıktan sonra KUDAKA binasına kadar yürüyerek binanın önüne siyah çelenk bıraktılar.

"Asla doğrudan şaşmayacağız"

Saldırıya uğrayan gazeteci Sevda Güneş İncesu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Önce sözlü ardından fiziksel saldırıya maruz kaldık. Orada ciddi bir arbede yaşandı. Bu benim için büyük bir utanç kaynağı. Meslek hayatım boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım. Bugün burada bulunmamızın sebebi, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak. Bizim işimiz yanlışa muhalefet etmek. Doğru bildiğimizden asla şaşmayacağız. Yetkililerden de bu olayın gereğini yapmalarını talep ediyorum."

Gazetecilere yönelik bu saldırının ardından meslektaşlarının verdiği destek, medyada özgürlüğün ve adaletin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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