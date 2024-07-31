Erzurum Pusula Gazetesine pusu

Gazeteciler, KUDAKA hakkında bir köşe yazısı yazmaları nedeniyle kuruma çağrıldılar ve burada darp edildiler.

Olay, 11 Haziran’da Pusula Gazetesi’nde yayımlanan "Ballı Projeler" başlıklı yazının ardından gelişti. Yazıda, Erzurum Ticaret Borsası’nın istihdama yönelik projesine bütçe ayrılmadığı belirtilirken, KUDAKA'nın aynı dönemde diğer projelere büyük bütçeler ayırdığı ifade edildi. KUDAKA, yazı ve habere yanıt olarak, projelerin kayıtlarda bulunmadığını ve gerçek dışı olduğunu iddia etti.

Güneş İncesu’nun yazısının ardından KUDAKA, Sevda Güneş İncesu’yu 'sistem kaynaklı' açıklama yapmak üzere davet etti. 30 Haziran’da kuruma giden gazeteciler, burada bilgi vermek yerine darp edildi. KUDAKA personelinden Muhammet Fırat Bulut'un saldırgan tavırları sonucu, Sevda Güneş İncesu ve Cihat İncesu fiziksel şiddete maruz kaldı. Cihat İncesu, kendini savunmaya çalışırken başından yaralandı.

"Bize resmen pusu kurmuşlar."

Yaşananların tam bir rezalet olduğunu kaydeden Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, “Meslek hayatım boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım. Kendi memleketimde böyle bir saldırıya uğrayacağım aklıma gelmezdi. KUDAKA’nın konu olduğu haberden sonra açıklama yapmak için davet edildiğimiz kurumda saldırıya uğradık. Bize resmen pusu kurmuşlar. Ajansa giriş yaptığımız andan itibaren zaten gergin bir hava vardı. Öyle ki, Genel Sekreter Oktay Güven’in odasına gideceğimizi düşünürken, bizi başka bir odaya alıp, bilgisayar üzerinden sistemle ilgili bilgiler verdiler. Ancak belgeler ortada olduğu için anlatılanlar hep havada kaldı. Sorularımıza cevap veremedikleri sırada odaya giren bir kurum personeli, el kol hareketleri ve üslupsuzca garip davranışlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine odadan çıkıp, ajanstan ayrılmak isterken aynı şahıs Cihat İncesu’ya saldırdı. Cihat, beni korumak için arkasına aldığı sırada yüzüne yumruk darbeleri aldı. Yaşanan arbede koridora taşınca Genel Sekreter Oktay Güven geldi. Diğer kurum personelinin kavgayı ayırmasıyla ajanstan ayrıldık” dedi.

Pusula Gazetesi yetkilileri, saldırının ardından Gürcükapı Polis Merkezi’ne başvurdu ve şikayetçi oldular. Cihat İncesu hastanede darp raporu aldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Erzurum Gazeteciler Cemiyetinden açıklama

Öte yandan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Meslektaşlarımız Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) bugün çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır.

Bir haberle ilgili olarak, üstelik de kurum avukatı tarafından davet edildikleri KUDAKA'da, Önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğrayan meslektaşlarımız, haklarını elbette hukuki yollardan arayacaklardır. Ancak bilinmesi gerekir ki; kamuoyunun bilgi ve haber alma hakkını temin eden gazeteciler, aynı zamanda demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğünün de tartışmasız teminatıdırlar.

Bu gerçekten habersiz, kamu çatısı altında görev yapmanın sorumluluk, bilinç ve şuurundan uzak kişilerin, KUDAKA gibi seçkin bir kuruma gölge düşürmek pahasına sergiledikleri bu yaklaşım, aslında kamuoyunun bilgi edinme hakkına yapılmış bir saldırıdır.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in İse, bu çirkin saldırıya sadece seyirci kalması, meseleyi çok daha vahim bir boyuta taşımakla bildikte, kendisinin yöneticiliğini de tanışma konusu haline getirmiştir.

Konunun yakın takipçisi olacağımızdan ve arkadaşlarımızın uğradıkları bu saldırının hesabının yasal ve demokratik tüm hakların kullanılması suremde sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın!

Meslektaşlarımıza ve Pusula ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm meslektaşlarımızı kabul edilemez bu tutum karşısında tek ses ve tek yürek olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.