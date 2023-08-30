Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor. Hangi gazetecilerin alabileceği açıklandı

Gazeteciler, vize problemi yaşamamak için 'Yeşil Pasaport' talebinde bulundu ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş' a konuya ilişkin bir dosya iletti. Yeşil pasaport hakkının, ilk aşamada en az 10 yıldır basın kartı bulunan gazetecilere verilmesinin beklendiği ifade edildi.

Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor. Hangi gazetecilerin alabileceği açıklandı

Gazetecilerin yaşadıkları vize problemini ortadan kaldıracak Yeşil Pasaport talebi bir grup gazeteci tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş' a iletildi.

İlk imzayı atan gazeteciler Oral Çalışlar, Hande Fırat, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Mehmet Acet ve Melik Yiğitel oldu. Gazeteciler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş' a konuya ilişkin bir dosya sundu.

Dosyada, "Maalesef son yıllarda vize engeli nedeni ile başka ülkelerdeki haberlere yetişme ve takip etme konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı ülkelerde vize konusunda kısıtlayıcı uygulamalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde devlet görevlileri Yeşil Pasaport imkânından yararlanabilmektedir. Gazete ve televizyonlarda çalışan belli kriterleri taşıyan bizler maalesef bu imkânı kullanmadığımız için zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Meslek örgütleri ve kamuoyunun destekleri ile bu mağduriyetin en kısa zamanda çözüleceğini inanıyoruz. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" açıklaması yer aldı.

Meclis Başkanı ile yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan gazeteciler şunları söyledi:

Gazeteci Oral Çalışlar ise bu konuyu serbestiyet.com'daki köşesinde ele aldı. Çalışlar, şu anki yaklaşım sadece 10 yıl kıdemli basın kartlı olanlara yeşil pasaport verilmesi yönünde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de basın kartlı gazeteci sayısı, son verilere göre, 17 bin 618. Bu gazetecilerin bir kısmını devlet memurları oluşturuyor ve onların da çoğunun zaten yeşil pasaportu var. O yüzden de tüm basın kartlı gazetecilere yeşil pasaport verilmesi durumunda, yeşil pasaport sayısında herhalde en fazla 10 bin civarında artış söz konusu oluyor. Ancak şu anki yaklaşım sadece 10 yıl kıdemli basın kartlı olanlara yeşil pasaport verilmesi yönünde olduğu için bu şekilde yeşil pasaport edinecek gazetecilerin sayısı 10 binden de daha düşük bir rakama iniyor."

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