Gazi balıklar yok olma tehditi altında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazi balıklar yok olma tehditi altında

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki tarihi Balıklı Göl Havuzu, civar köylerde açılan kuyular nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Ilıca Mahallesi'nde bulunan bu tarihi havuz, binlerce tatlı su balığına ev sahipliği yapıyor. Yerel halk, balıkların Kurtuluş Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kaybolduğunu ve savaşların ardından yaralı olarak tekrar ortaya çıktığını iddia ediyor. Bu nedenle havuzdaki balıklara "Gazi Balık" adı veriliyor.

Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Balıklı Göl Havuzu, aynı zamanda "Şehit Balıklar Havuzu" olarak da biliniyor. Havuzun çevresinde Roma İmparatorluğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mezarlar ve höyükler bulunuyor.

Polatlı'da yaşayan Hamza Kabasakal, havuzun tarihi önemine vurgu yaparak, bölgenin Şanlıurfa'daki Balıklı Göl ile benzerlik taşıdığını belirtti. Ancak, bilinçsizce açılan kuyular nedeniyle su seviyesinin giderek azaldığını ve balıkların tehlikede olduğunu ifade etti. Kabasakal, yetkililere Balıklı Göl'ün korunması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

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