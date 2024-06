Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli at yarışı olan Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu tarihi yarış, 22 safkanın mücadelesine sahne oldu; 17’si erkek, 5’i dişi atlar zafer için yarıştı.

Emre Algun’a ait ve Akın Sözen tarafından jokeyliği yapılan 5 numaralı Dragon Flame, bu yılın şampiyonu oldu.

Yarış, 7’den 70’e milyonlarca yarışseverin ilgisini çekti ve bu yılki birincilik ödülü olarak belirlenen 13,5 milyon TL’lik büyük ikramiye, büyük bir heyecanla beklenen anın kazananına verildi.

Gazi Koşusu’nda, ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye 675 bin TL ödül dağıtıldı.

Kazanan atın sahibi, birincilik ödülüne ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplamda 20 milyon 967 bin TL’lik bir ikramiye elde etti. Eğer at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise, bu ödül yetiştiricilik primi de dahil edilerek 24 milyon 848 bin 250 TL’ye yükseldi.

REKOR AHMET ÇELİK'TE

Jokey Ahmet Çelik kırılması zor bir rekorla zirvede yer alıyor. 2015 yılından itibaren Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla Gazi Koşusu’nu 7 yıl üst üste kazanarak dikkat çekici bir rekora imza attı.

Geçen yılki 97. Gazi Koşusu’nu ise Mehmet Kaya’nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazanmıştı.