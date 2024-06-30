TRT Spor soruşturma başlattı. İlk yaptırım belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
TRT Spor soruşturma başlattı. İlk yaptırım belli oldu

TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programı sırasında canlı yayına gelen skandal diyalog nedeniyle soruşturma başlattı.

Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun, 'Spor Stüdyosu' programının canlı yayını sırasında yaşanan skandal konuşmalar hakkında TRT Spor'dan açıklama geldi.

Resmi sosyal medya hesabından bir duyuru yapan TRT Spor yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve o zamana kadar ilgili personelin açığa alındığını bildirdi.

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Ne olmuştu?

Yayın esnasında kamera arkasında bulunan TRT Spor'dan iki çalışan arasında skandal bir diyalog yaşanmış ve canlı yayın birden kapatılmıştı. Olayın şaşkınlığını atlatamayan TRT Spor sunucusu, "Canlı yayında bazen böyle aksaklıklar yaşanabilir" diyerek olayı kapatmıştı.

İşte o skandal diyalog:

Traş olacak mısın?
- Otele bir yerleşsek.
- Gece 2’de yatacağına traş olsaydın ya.
- Tabii gece 2'ye kadar pompa!

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