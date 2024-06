Gazi Koşusu'na Arda Güler damga vurdu

Türkiye’nin en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Gazi Koşusu, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den beri düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen bu önemli yarışın 98. ayağında, Emrah Agun’un sahibi olduğu ve Akın Sözen’in jokeylik koltuğunda oturduğu “Dragon Flame” isimli safkan, rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı.

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen ve sadece üç yaşlı safkan İngiliz taylarının katılabildiği 2 bin 400 metrelik çim pist mücadelesine bu yıl 22 safkan katıldı. Zorlu rekabet sonucunda “Dragon Flame”, 2 dakika 28.36 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı. Akın Sözen bu zaferle kariyerindeki ilk Gazi Koşusu birinciliğini elde etti.

Yarışın ikincisi, Selim Kaya’nın jokeyliğini üstlendiği ve Sanem Kahraman’a ait “Zizka” oldu. 2 dakika 28.75 saniyelik derecesiyle finiş gören “Zizka”, kıyasıya geçen mücadelede "Dragon Flame"ın hemen ardından geldi. Üçüncülüğü ise Hayrullah Doğan’ın "Borrego"su, Mehmet Salih Çelik’in rehberliğinde 2 dakika 28.93 saniyelik süreyle kazandı.

1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir’in “Neriman” isimli kısrağı tarafından kazanılan ilk Gazi Koşusu’ndan bu yana, yarış Türk at yarışçılığının en önemli geleneği olarak sürdürülüyor. Bu yılki yarışın galibi “Dragon Flame”, sahibi Emrah Agun’a tam 13 milyon 500 bin lira değerinde bir ödül kazandırdı.

İkinci olan “Zizka” için 5 milyon 400 bin, üçüncü “Borrego” için 2 milyon 700 bin, dördüncü ve beşinci sırayı alan safkanlar için ise sırasıyla 1 milyon 350 bin ve 675 bin lira ödül belirlendi. Böylece, ilk beşe giren safkanların toplamda kazanacağı ikramiye miktarı 23 milyon 625 bin liraya ulaştı.

"Dragon Flame"ın sahibi Agun, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleriyle toplamda 20 milyon 967 bin lira gelir elde etti. Eğer at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse, bu ödül yetiştiricilik primiyle birlikte 24 milyon 848 bin 250 liraya yükseldi.

98. Gazi Koşusu'nu zaferle tamamlayan jokey Akın Sözen’e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. 2005’ten bu yana Gazi Koşu’larında at binen jokey Akın Sözen’nin ilk birinciliği oldu.

Akın Sözen büyük zaferi milli futbolcu Arda Güler'in ikonikleşen gol sevinciyle kutladı. Sağ elini kalbinin üzerine getiren Sözen sol elini havaya kaldırıp gökyüzünü işaret etti.

Dünyaca ünlü kulüp Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler bu sevincinin anlamını şöyle açıklamıştı: "Tevekküle dayanıyor. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Kötü gördüğüm bazı sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Ben her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum."