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Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 289 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:01
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Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Üniversitemiz TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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