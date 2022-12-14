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Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 41 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:05
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Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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