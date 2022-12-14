Gazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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